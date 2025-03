Monastero delle clarisse: una veglia a ricordo dei missionari maritiri

Lunedì 24 marzo, ricorre la trentatreesima Giornata dei missionari martiri. In questo giorno si ricordano le missionarie e i missionari che hanno donato la propria vita nell’annuncio del vangelo e nel servizio al prossimo. In diocesi, lunedì alle 18 ci sarà a Sarzana una veglia di preghiera presso il monastero delle Clarisse, presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. La Giornata, che è di preghiera e digiuno, ricorda il giorno dell’uccisione di san Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, avvenuta nel 1980. Sul suo esempio il Movimento giovanile missionario, domani “Missio Giovani”, lanciò l’idea di istituire la Giornata per ricordare tutti coloro che danno la propria vita nel servizio del Vangelo e degli ultimi. Quest’anno il tema è “Andate e invitate”, in riferimento al brano del vangelo di Matteo al centro dello scorso mese di ottobre missionario. Nella parabola raccontata da Gesù, è il comando che il re dà ai suoi servi dopo che gli invitati non si presentano al banchetto. E, come dice papa Francesco, la sottolineatura dei due verbi “andate e invitate” ci ricorda che “la missione è un andare instancabile verso tutta l’umanità per invitarla all’incontro e alla comunione con Dio”.

