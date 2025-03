Montesquiou, D’Annunzio e la leggenda della Rapallina

Un lettore cui sono piaciuti gli articoli sulla Contessa di Castiglione, chiede quando inizi la leggenda della Rapalina, come gli antenati la chiamavano affettuosamente per i suoi avi Rapallini proprietari terrieri. Ebbene, la saga della bella spezzina che ammaliò Napoleone III principia quattordici anni dopo la sua scomparsa avvenuta alla fine dell’Ottocento. Nel novembre del ‘913 esce a Parigi un libro elegante e raffinato, esclusivo per la limitata tiratura ed impreziosito da una prefazione redatta da Gabriele D’Annunzio esiliatosi all’ombra della Tour Eiffel per sfuggire ai debiti contratti in Italia.

L’opera è voluta dal Conte Robert de Montesquiou-Fézensac, ma il trattino separatore dei cognomi e l’accento acuto nel secondo spesso mancano. Montesquiou, classe 1855, è un aristocratico dai lombi molto nobili. Infatuato della Contessa che pure non ha mai conosciuto, vuole dedicarle un libro per cui chiede la collaborazione di D’Annunzio di cui è il mentore: gli schiude le porte dei migliori salotti, lo introduce nella società che conta.

