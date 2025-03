Genova. Un forte temporale ha colpito Genova nella tarda serata di sabato causando pesanti allagamenti e innalzamenti repentini dei rii soprattutto nella parte bassa della Valpolcevera, dove la situazione è diventata critica in pochi minuti.

In via Vezzani, a Rivarolo, è esondato parzialmente il torrente Torbella. L’acqua ha superato in un breve tratto il muro di contenimento e ha invaso la strada, per fortuna senza gravi conseguenze.

