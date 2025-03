Porto, l’annuncio di Piciocchi: “La zona logistica semplificata è operativa”

Genova. La ZLS del porto di Genova, la cosiddetta zona logistica semplificata, è operativa. Ad annunciarlo il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, confermando che con il completamento delle nomine del board la Zls è ufficialmente in vigore.

“Porterà a Genova e al settore marittimo-portuale enormi benefici in termini di semplificazione, attrattività, sviluppo delle imprese e di tutta la filiera logistico-portuale della nostra città e del Paese. Sulla Zls c’è stato un grande lavoro del Comune di Genova per la mappatura digitalizzata delle aree per le imprese che potranno accedere a benefici fiscali e burocratici – ha detto Piciocchi – Il porto di Genova ha di fronte delle opportunità di crescita straordinarie: il lavoro che si è fatto in questi anni è volto a dare concretezza a queste prospettive attraverso la realizzazione di infrastrutture, di opere che il nostro scalo attendeva da anni e che lo renderanno competitivo e attrattivo”.

