Proseguono le attività di “Spazio mamma”

L’associazione “La famiglia”, con sede alla Spezia in via Cadorna 24 (Palazzo Massà), propone a tutte le mamme con bambini nel primo anno di vita a partecipare venerdì prossimo 28 marzo ad un incontro con la musico-terapista Cristina Benefico, incontro che si terrà alle 10 nella sede dell’associazione. L’evento prevede una “simbiosi” tra musica, canto e gioco, che si fonderanno tra loro, grazie alla guida sapiente di Benefico, aiutando le mamme ad un contatto dolce e tenero con i loro bambini, e a quelle coccole che da sempre nutrono la relazione mamma-figlio. L’incontro fa parte del progetto “Spazio Mamma”, ed in particolare del “Cestino delle piccole cose”, attivati a partire dallo scorso mese di gennaio grazie al bando inclusione e benessere della Fondazione Carispezia. Per l’iscrizione all’incontro, inviare un messaggio al 393.1479654.

