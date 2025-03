‘Quattro zampe per sempre’, il racconto-diario “alleggerente” dedicato agli animali da compagnia

Genova. Un racconto, ma anche un diario e uno strumento per alleggerire il cuore, se e quando serve: ‘Quattro zampe per sempre – Diario alleggerente per tutti gli animali da compagnia’ è l’opera prima dell’autrice Maria Defeudis, edito dalla genovese Erga edizioni e già disponibile in libreria e sugli scaffali digitali delle principali piattaforme online. Un progetto innovativo che, tra le pagine scritte, alterna pagine bianche, dove il fruitore potrà annotare i propri pensieri, incollare foto, ritagli, ricordi.

Il volume è dedicato agli amanti degli animali d’affezione ed è destinato a fornire strumenti per l’elaborazione del rapporto con gli amici a quattro zampe. Sarà presentato martedì 25 marzo alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Roccatagliata Ceccardi in un evento aperto a tutti. Saranno presenti Maria Defeudis, Franco Rossetti, dirigente amministrativo di Asef Srl, l’azienda del Comune di Genova specializzata in onoranze funebri che dal 2023 fornisce anche servizi nel “settore pet”, e Silvia Mantovani, addetta al servizio “Asef for Pets”. Asef insieme ad Erga ha sostenuto il progetto editoriale proposto da Maria Defeudis.

