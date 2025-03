Il 9 ottobre del 2020, l’allora sindaco Carlo Bagnasco dichiarava: “Le pratiche burocratiche per il conferimento della cittadinanza onoraria sono complesse. Abbiamo avviato quelle per conferirla a Liliana Segre; sono a buon punto e in pratica occorre trovare una data in cui la senatrice che ho incontrato a Rapallo lo scorso 2 gennaio, possa disporre del tempo per presenziare alla cerimonia”.

» leggi tutto su www.levantenews.it