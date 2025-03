  Recco: iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di Evoè Festival

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Manca solo una settimana alla terza edizione dell’attesissimo Evoè Festival – Arte Gastronomica e Prodotti d’Eccellenza, in programma a Recco sabato 29 e domenica 30 marzo per valorizzare il ricchissimo patrimonio agroalimentare ligure. L’appuntamento è in piazza Nicoloso (dove sarà allestita la tensostruttura); promosso dal Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio IGP e sostenuto da Comune di Recco, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e FIPE-Confcommercio Liguria.

“Evoè Festival si è affermato come appuntamento cardine nel panorama degli eventi enogastronomici liguri. Grazie alle sue proposte di alto livello e alla presenza di rinomati chef e produttori, si configura come un valore aggiunto per il turismo e la promozione del territorio” dice il sindaco Carlo Gandolfo.

Nel corso del festival si alterneranno gli showcooking che vedranno protagonisti rinomati chef liguri, pronti a svelare i segreti della tradizione gastronomica, e gli incontri con produttori, custodi delle eccellenze regionali.

