Regione Liguria, approvata la convenzione con l’ordine degli assistenti sociali per la formazione continua relativa al triennio 2023-2025

Genova. È stata approvata in Giunta la convenzione tra la Regione Liguria e l’Ordine degli Assistenti Sociali per la formazione continua degli assistenti sociali relativa al triennio 2023-2025. Al fine di garantire un alto standard formativo dell’Assistente Sociale, quale figura centrale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, è stata anche stipulata un’apposita convenzione per definire gli obiettivi, i contenuti generali e le modalità per il corretto svolgimento della formazione al fine di assicurarne l’efficacia formativa, la qualità e l’aderenza ai principi e contenuti della professione, individuando nell’accordo sia gli impegni reciproci sia quelli promozionali, organizzativi e formativi.

In particolare, nello schema di convenzione è stata inserita come priorità la ricognizione delle necessità formative della professione, anche secondo le indicazioni definite dal Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2024-2026.

“Il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) della Liguria 2024-2026 – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò – prevede l’individuazione di nuove professionalità per gestire i servizi sociali. Tra queste ci sono gli assistenti sociali, che promuovono l’autonomia e il benessere dei cittadini in difficoltà”.

» leggi tutto su www.ivg.it