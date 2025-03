Ritiro delle religiose a Bocca di Magra

Nel cuore della Quaresima, domenica scorsa, un gruppo di religiose, in rappresentanza delle comunità religiose femminili della diocesi, si è riunito per un intenso ritiro spirituale, momento di raccoglimento, di preghiera e di approfondimento della propria appartenenza a Cristo. L’incontro, svoltosi presso il monastero dei padri Carmelitani Scalzi, a Bocca di Magra, ha avuto come tema centrale “Vivere da figlie !” ed ha offerto alle partecipanti l’opportunità di riscoprire il senso profondo del cammino quaresimale. L’incontro è stato introdotto da suor Lorenza Benedetti, della Piccola Opera “Regina degli Apostoli”, segretaria diocesana dell’unione delle congregazioni femminili. Suor Lorenza ha ringraziato il vescovo Luigi Ernesto Palletti per la sua presenza e per la sua costante disponibilità. È seguita la meditazione del vescovo. Guidate da lui, le religiose hanno così vissuto una giornata di riflessione sulla parola di Dio, di celebrazione eucaristica, di adorazione e di silenzio, fondamentale per l’ascolto interiore. L’incontro ha messo in luce l’importanza della conversione del cuore, del vivere in profondità il battesimo per essere “figlie che entrano nella tenerezza del Padre, chiamandolo Abbà, per essere nel mondo testimoni trasparenti del messaggio evangelico”. Il momento conviviale del pranzo ha dato poi la possibilità di vivere la fraternità della relazione personale, nella gioia, nella semplicità e nella comunione. “Questa giornata – ha detto una delle religiose presenti – è stata un’occasione preziosa per ritrovare forza spirituale e per rinnovare la nostra vocazione”. Con il cuore ricolmo di speranza, le religiose hanno così lasciato l’incontro, pronte a portare nel loro vissuto quotidiano il messaggio evangelico con rinnovato fervore. Un’esperienza di profonda spiritualità che ha arricchito il loro cammino.

