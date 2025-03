Scalinata Ruffino chiusa per un crollo, Montefiori: “L’amministrazione interverrà?”

Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori interviene su Scalinata Ruffino segnalandone la chiusura a seguito di un crollo. Tramite un’interpellanza Montefiori scrive: “Nei quartieri che si sviluppano in collina, le scalinate sono molto utilizzate da parte dei cittadini residenti per recarsi alla propria abitazione o per scendere verso la città. Scalinata Ruffino è attualmente interdetta al transito pedonale a causa del crollo di un muro in cemento, di recente dichiarato pericolante attraverso apposita cartellonistica”.

Montefiori conclude: “Chiedo se il sindaco sia a conoscenza dell’evento e se sia nelle intenzioni dell’amministrazione reperire immediatamente le risorse che consentano il ripristino del muro ed il transito della scalinata Ruffino da parte dei residenti”.

