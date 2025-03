A Sestri Levante, nelle mattinate di martedì 25 e mercoledì 26 marzo, a partire dalle 7 e per l’intera mattinata, Iren effettuerà interventi che riguardano la pulizia delle condotte fognarie tramite mezzo autospurgo. Le vie interessate sono: via XXV Aprile; via Garibaldi; vico Lombardo; via Palestro; vico Macelli e via Asilo Maria Teresa. Si invitano i commercianti a non esporre merci o materiali all’esterno degli esercizi per tutta la durata dell’intervento.

