Un uomo di 75 anni è morto questa mattina dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un bar di Santo Stefano Magra. I fatti risalgono alle 9 circa quando il 75enne si trovava nell’esercizio e si è improvvisamente accasciato. Dietro al banco era presente una donna che non ha esitato un istante e si è prodigata per aiutarlo mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate Delta 2 del 118 e la Croce rossa di Santo Stefano Magra che hanno proseguito con le manovre rianimatore, purtroppo l’uomo non si è ripreso ed è spirato. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Nel luogo della tragedia sono arrivate anche la Polizia locale e i Carabinieri.

L’articolo Si accascia al bar e muore: tragedia a Santo Stefano Magra proviene da Città della Spezia.

