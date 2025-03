Svelata la targa alla memoria di Renzo Fregoso “Prezioso interprete del nostro dialetto”

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di svelamento di una targa in memoria di Renzo Fregoso. Ha svelato la targa, posizionata sul Palazzo di via Roma 160 luogo di nascita del poeta, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

“Oggi rendiamo omaggio ad un uomo che ha svolto un ruolo prezioso nel promuovere e preservare la cultura e la lingua dialettale spezzina. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini- Con l’apposizione di questa targa vogliamo ricordare il suo lavoro e l’importanza di preservare la nostra identità collettiva, convinti che per costruire un solido futuro è necessario partire dalla conoscenza delle nostre tradizioni più autentiche.”

