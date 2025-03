Andrea Laspina della Judo Insieme oro nella categoria 60 kg ai Campionati italiani Cadetti

Soddisfazioni per l’Asd Judo Insieme ai Campionati italiani Cadetti di Judo, svoltisi ieri al 105 Stadium di Genova. Nella categoria 60 kg, l’Asd spezzina ha visto il suo atleta Andrea Laspina conquistare la medaglia d’oro. “Andrea, in una delle categorie più difficili della competizione, ha fattto l’impresa vincendo cinque incontri con cinque ippon”, sottolineano da Judo Insieme, che nella medesima categoria ha inoltre annoverato le buone prestazioni di Issam Makni, Elisa Ventusini e Gledia Elmazi.

Le categorie dei più piccoli erano invece impegnate al Torneo di Pavia: tutti a medaglia i cinque atleti della Judo Insieme, con quattro ori e un argento. In particolare, nella categoria Ragazzi 32 kg ecco l’oro per Ingrosso Alex; mentre fronte Esordienti ecco l’oro di Chiara Rovagna nella categoria 63 kg, l’oro di Manuel Ingrosso nella categoria 42kg, l’oro di Elia Vitelli nella categoria 38kg e l’argento di Mario Punzo nella categoria 50 kg.

