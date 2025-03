Falugiani: “Mantenere a Santo Stefano hub provinciale Protezione civile. Brugnato troppo decentrata”

Il Comune della Spezia deve farsi portavoce presso Regione Liguria affinchè rivaluti la decisione di spostare la sede provinciale della sede della Protezione Civile dal territorio di Santo Stefano Magra a quello di Brugnato, giudicato non sufficientemente baricentrico per assurgere al ruolo di hub territoriale. Con un’interpellanza scritta, è il consigliere comunale del Pd, Dino Falugiani, a chiedere un impegno in tal senso al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini in coordinamento con gli altri primi cittadini, con la Prefettura e coinvolgendo le associazioni della Protezione Civile: “Il territorio di Santo Stefano è il naturale collocamento dell’hub provinciale. Si ripensi la decisione in questo senso visto che quell’area logisticamente baricentrica rispetto al territorio provinciale, servita da rete ferroviaria, stradale ed autostradale, quindi facilmente raggiungibile dai volontari e da dove più facilmente si possono raggiungere le zone di eventuale intervento. Si riservi semmai al territorio di Brugnato, meno densamente popolato e distante dalle principali associazioni coinvolte così come dai volontari, l’eventuale sede di un presidio per la Val di Vara”.

L’articolo Spezia Women juniores, i poker di Del Freo e Sansevieri stendono la Praese proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com