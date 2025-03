Festa dello Sport in Liguria, ecco la kermesse dal 23 al 25 maggio con testimonial e campioni

Liguria. Mancano due mesi alla 21° Festa dello Sport. Il più importante evento di promozione dello sport per tutte le età e le abilità della Liguria tornerà al Porto Antico di Genova dal 23 al 25 maggio. Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport sono da mesi al lavoro per organizzare tre straordinarie giornate di festa nel più grande villaggio sportivo d’Italia per promuovere i valori dello sport, con particolare attenzione ai giovani, all’insegna della scoperta e della prova di numerose discipline.

La Festa dello Sport è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Sport e Salute, Coni e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria. Lo scorso anno, per “Genova Capitale Europea dello Sport” è riuscita ulteriormente a crescere con un mix di attività ed eventi che hanno coinvolto oltre 140.000 persone. Un record straordinario, raggiunto grazie alla sinergia attivata dagli organizzatori con un crescente numero di Federazioni, Enti e Società sportive. Un “patto per lo sport” sempre più forte che quest’anno “giocherà” a favore di “Liguria 2025 Regione Europa dello Sport”.

Nel villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia, affacciato direttamente sul mare, ci saranno oltre 200 attività ed eventi, da vivere e seguire. 132 attività nei 140.000 metri di spazio a disposizione, la volontà è quella di ampliare ulteriormente l’offerta di sport per la popolazione ligure e per i turisti. Prove gratuite, rese possibili dalla presenza di centinaia di istruttori qualificati. La Festa dello Sport vivrà sia negli spazi all’aperto del Porto Antico, di Piazza Caricamento, sia all’interno dei moduli espositivi dei Magazzini del Cotone.

