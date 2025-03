Isa2, una settimana dedicata al mondo dei libri tra storie, laboratori, giochi, ascolto all’aperto

Riceviamo dall’Isa2 della Spezia e di Porto Venere

La lettura è una cosa noiosa? Forse per qualcuno sì, ma non per gli alunni dell’Istituto “Levi Montalcini”, guidato dalla dirigente Sandra Fabiani, che vivranno un’intera settimana dedicata a lezioni un po’ speciali, variegate e “fuori dal banco”. Per il terzo anno consecutivo, infatti, a partire dal 24 marzo, Giornata nazionale della promozione della lettura, gli insegnanti di tutte le scuole del comprensivo presenteranno la lettura nei suoi aspetti più emozionanti, proponendo storie, laboratori creativi, itinerari di ricerca, narrazioni animate, ascolti all’aperto, giochi e persino attività sportive, anche grazie alla sentita collaborazione dei genitori, dei nonni, delle biblioteche, di enti e associazioni del territorio.

La lettura può uscire dalle aule, può diventare stimolo e completamento di ogni momento della vita e della crescita, perché non ha confini di spazio, disciplina, età o lingua. Proprio per questo, il tema dominante sarà “Tutti i colori delle parole”: un titolo evocativo che fa pensare alla società che stiamo costruendo, nella quale si mescolano molte lingue, ma si scopre che le emozioni sono sempre le stesse. Le attività sono in linea con una delle novità di questo anno, il progetto “Biblioteca multiculturale” della scuola primaria Don Mori, nel cuore del Parco Due Giugno, in fase di allestimento grazie al finanziamento del bando Edu-care della Fondazione Carispezia: oltre a contenere testi e segnaletica in molte lingue, la biblioteca dovrà diventare un punto di incontro per ragazzi e genitori di diverse culture.

Quale luogo migliore per superare le difficoltà linguistiche, valorizzare le peculiarità culturali e scoprire le caratteristiche e i valori del proprio territorio?

Nel corso della Settimana, i ragazzi lavoreranno ad un progetto di narrazione con kamishibai, uno strumento che utilizza il linguaggio universale delle immagini. Altri grandi temi di quest’anno saranno l’inclusione e lo sport, che sono protagonisti nelle storie amate dai ragazzi, ma anche aspetti importanti della vita, nella quale si mettono in campo le competenze civiche imparate sui banchi di scuola.

Infine, gli studenti della secondaria di primo grado saranno coinvolti in una avvincente gara di lettura tra classi, con domande e sfide sui titoli della grande narrativa per ragazzi, come in un vero e proprio game show. Tutte le iniziative sono consultabili sul sito web della scuola.

Allora, buona lettura a tutti! Perché un bambino che legge, sarà un adulto che pensa.

