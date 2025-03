La vecchia-nuova Spezia e la scomparsa della pagnotta marrone

Qualche puntata fa dicevo che nel 1927 la brenosa venne sostituita dallo sfilatino. Su un giornalista del tempo il cambio di pane esercita un transfer per cui gli viene alla mente il periodo in cui quell’alimento era una presenza fissa del rancio consumato quotidianamente dai marò. Il ricordo attiva un meccanismo intellettuale in virtù del quale la penna di chi scrive fa un salto all’indietro di oltre mezzo secolo.

Si capisce che il redattore di cui ignoriamo l’identità non è più un giovanotto e che quanto verga sulla carta è il frutto di reminiscenze, altrettanti flash back, che lo riportano indietro nel tempo. Se a lui fanno tornare alla mente gli anni verdi, per noi sono parole importanti quelle che leggiamo a distanza di quasi cent’anni perché scattano delle fotografie di una Spezia veramente lontana da tanto che la sua essenza è diversa dalla attuale.

A leggere quell’articolo che compare su Il Secolo XIX del maggio 1927 si arriva ad una città ancora precedente, quella dei primi tempi della venuta dell’Arsenale quando quello che era ancora un piccolo borgo, nonostante sia ancora titubante, si appresta a decollare fiducioso verso un avvenire che a dispetto delle comprensibili esitazioni, sarebbe stato davvero tumultuoso e, soprattutto, progressivo.

