“Libri che sVezzano”, incontro online con Mara Pace della rivista Andersen

Mercoledì 26 marzo dalle 18.00 alle 19.30 secondo appuntamento con “Libri che sVezzano”, rassegna promossa dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Vezzano e da rivista e premio Andersen. In programma un incontro online con Mara Pace, giornalista della rivista Andersen, rivolto ai genitori dei bambini della fascia 7/10 anni, per consigli di lettura e spunti pratici per una appagante relazione tra adulti e bambini attraverso i libri. Ecco il link per accedere alla diretta: eftliguria.edu.it/jmp/librichesvezzano

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com