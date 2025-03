Maltempo, centrodestra fa quadrato: “Su prevenzione ed emergenza la sinistra scappa. Noi restiamo”

Genova. “Quando c’è da affrontare le emergenze c’è chi critica e chi agisce” dichiara l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Sergio Gambino, replicando alla candidata del centrosinistra, Silvia Salis.

Nel 2014 – prosegue l’assessore in quota Fratelli d’Italia – con Genova sommersa dal fango, il sindaco Doria scelse di scappare a Courmayeur per il weekend invece di affrontare la crisi. Ancora prima, nel 2011, con Marta Vincenzi alla guida della città, Genova si trovò impreparata di fronte all’alluvione, con conseguenze drammatiche. Questi sono i modelli dai quali non abbiamo nulla da imparare. Atteggiamenti e azioni che si contrappongono nettamente a quello del Sindaco Piciocchi che ha dimostrato cosa vuol dire essere accanto ai cittadini durante una crisi, dando il buon esempio sporcandosi le mani. La nostra Amministrazione ha lavorato sempre per la prevenzione del dissesto idrogeologico con investimenti in infrastrutture dedicate che hanno ridotto significativamente il rischio di esondazioni, garantendo la sicurezza dei cittadini. La sinistra critica, ma lo fa comodamente dal proprio divano, mentre c’è chi è sceso in campo contribuendo concretamente al lavoro della Protezione Civile e di tutti coloro che si sono impegnati per riportare la situazione alla normalità”.

