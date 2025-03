Maltempo, Silvia Salis in Valpolcevera: “Comune deve fare prevenzione, municipi presidio di vicinanza”

Genova. “Oggi sono stata in Val Polcevera per portare vicinanza e supporto ai cittadini che hanno subito i disagi del nubifragio di stanotte. Mi sono confrontata a lungo con il Presidente del Municipio Federico Romeo, con gli amministratori del territorio, ascoltando le necessità dei residenti per comprendere la gravità della situazione, che nelle prime ore della mattina non sembrava per nulla rassicurante“.

A scriverlo in un post su facebook Silvia Salis, candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra: “È in casi come questi che risulta ancora più evidente come il Municipio sia il primo presidio di vicinanza con i cittadini, per garantire loro una risposta in tempo reale alle emergenze. Comune e Sindaco devono essere impegnati in una cabina di regia permanente, in contatto costante con il territorio per facilitare le attività di messa in sicurezza e, dove necessario, affiancare gli amministratori municipali nella loro attività di interlocuzione, anche con enti terzi”

