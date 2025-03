Ponte Budella, Giorgi: “Città non può più permettersi opere pubbliche che si rivelano fallimentari a distanza di pochi anni”

“Apprendiamo con preoccupazione e indignazione della necessità di nuovi interventi sul Ponte della Budella, infrastruttura oggetto di restyling appena tre anni fa. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un’opera pubblica che, nonostante i lavori conclusi nel 2021 e i relativi annunci trionfalistici dell’amministrazione, presenta gravi segni di deterioramento”. Lo dichiara in una nota Federica Giorgi, coordinatrice provinciale del Movimento cinque stelle.

“Il risultato è sotto gli occhi di tutti: asfalto già compromesso, transito interdetto, disagi per i residenti e ulteriore spreco di risorse – prosegue Giorgi -. Il Comune parla di un accordo conciliativo che eviterebbe costi aggiuntivi per l’ente, ma ciò non cancella l’evidente responsabilità politica e tecnica di chi ha mal gestito l’intervento. I cittadini chiedono con forza chiarezza: chi ha approvato e collaudato quei lavori? Perché l’asfaltatura è risultata inadatta in così breve tempo? Quali controlli sono stati effettuati in fase di esecuzione? E soprattutto, quali garanzie ci sono che questa volta i lavori verranno fatti a regola d’arte?”. Conclude la coordinatrice provinciale pentastellata: “La nostra città non può più permettersi opere pubbliche che si rivelano fallimentari a distanza di pochi anni. È ora di voltare pagina e pretendere trasparenza, qualità e responsabilità da chi amministra. Come Movimento 5 Stelle continueremo a vigilare e a dare voce ai cittadini, stanchi di promesse non mantenute e di cantieri infiniti”.

