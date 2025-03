Vento e pioggia a catinelle. Primo collaudo per il nuovo marciapiedi di via Milite Ignoto a Rapallo. Griglie, caditoie e canali di scarico delle acque piovane sembrano avere funzionato e avere fatto defluire immediatamente l’acqua piovana. Ovviamente in futuro il sistema funzionerà in ragione della sua pulizia.

Terminato il marciapiedi, molto resta da fare. L’opera più attesa è la sistemazione del Polpo, opera bronzea dello scultore Italo Primi.

