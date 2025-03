Sanità, approvato programma d’investimenti: nuovi interventi al pronto soccorso di Lavagna

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha approvato il Programma di investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria, di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

“Si tratta di una serie di interventi finanziati dal Ministero della Salute che ha sbloccato importanti risorse per le nostre strutture sanitarie pari a un complessivo di 16 milioni di euro – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Nell’ambito di questo programma è stato condiviso una più puntuale individuazione degli interventi di Asl 4 e Asl in materia di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Asl4 e Asl5 hanno quindi inserito nel loro programma anche i consolidamenti strutturali e il posto di Polizia in Asl 5 e, in Asl 4, la ristrutturazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso nella Zona Triage, oltre all’ampliamento del blocco operatorio”.

