Sanità, Bucci: “Già nove incontri per Consiglio Superiore della Sanità Ligure. Struttura preziosa”

Nove incontri già effettuati, otto gruppi di lavoro costituiti, un unico obiettivo: contribuire al miglioramento del Servizio Sanitario Regionale con suggerimenti e proposte. Sono i primi numeri del Consiglio Superiore della Sanita’ Ligure (CSSL) costituitosi ufficialmente nel dicembre scorso con un decreto, voluto fortemente dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e presieduto da Matteo Bassetti direttore della Clinica Malattie Infettive IRCSS Policlinico San Martino e direttore del Dipartimento interaziendale di interesse regionale di infettivologia.

Dal suo insediamento ufficiale il Consiglio superiore della sanità ligure (CSSL) si e’ riunito in ben nove occasioni in seduta plenaria o negli otto gruppi di lavoro che si sono costituiti. Ognuno dei gruppi si occupa di tematiche diverse e propedeutiche a sviluppare soluzioni: fughe sanitarie, emergenza-urgenza, integrazione territorio-ospedale, liste d’attesa, farmaci dispositivi medici terapie innovative, appropriatezza linee guida percorsi, sicurezza alimentare salute e benessere degli animali, servizi e professioni sanitarie vaccini trapianti e risk management. “Questi primi numeri confermano la bontà di una struttura che, ci tengo a ricordarlo come da sua costituzione, svolge la sua attività a titolo completamente gratuito – dichiarano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’ assessore alla Sanità Massimo Nicolò – Chi dunque parla di spese aggiuntive per questa struttura mente sapendo di mentire. Al contrario il CSSL costituisce un arricchimento per il nostro sistema. Siamo di fronte ad una struttura unica nel suo genere in Italia con professionisti di prim’ordine che lavorano insieme all’assessorato. Desidero quindi ringraziare il professore Matteo Bassetti e tutti i componenti del Consiglio per avere messo a disposizione di tutti la propria professionalità ed esperienza per migliorare il sistema”.

