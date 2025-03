Sanità, Corte dei Conti “scopre” 590 bancali di materiale “dimenticato” in magazzino privato

Genova. Sono 590 i bancali di materiale sanitario comprato, stoccato ma mai utilizzato per i quali la Corte dei Conti ha bacchettato Regione Liguria, che dal 2020 ha affittato da privati i locali per la loro conservazione. Il tutto per una spesa di oltre 2,5 milioni di euro al 2024.

“La sezione rileva la necessità di una gestione più strutturata, trasparente e conforme per evitare inefficienze e sprechi”. Con queste parole, riportate questa mattina dall’edizione genovese di Repubblica, la sezione Controllo della Corte dei Conti ha definito il caso, emerso spulciando il bilancio dell’ente. Una parte di questo materiale di fatto sarebbe scaduto nel 2024, quindi oggi sarebbe da smaltire, Cosa per la quale Alisa avrebbe preventivato un intervento da 158 mila euro portando il conto complessivo dello spreco a sfiorare i 4 milioni di soldi pubblici.

