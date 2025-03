Tavolo da ping-pong alla stazione di Albenga, l’associazione “Prendiamoci per mano”: “Solo spostamento temporaneo”

Albenga. Dall’associazione “Prendiamoci per mano” arriva la spiegazione sulla presenza di un tavolo da ping-pong posizionato nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Albenga, che ha incuriosito in questi giorni molti viaggiatori.

E’ il presidente Marco Ravera a chiarire: “L’associazione nasce ad Albenga nel novembre 2019 per volontà di un gruppo di persone affette da malattia di Parkinson e di loro caregiver, con lo scopo di affrontare la malattia con consapevolezza ed orgoglio,

promuovendo l’informazione e la sensibilizzazione sociale verso le tematiche di questa malattia (che non è un morbo come spesso erroneamente viene classificata), favorendo la condivisione delle esperienze, proponendo iniziative volte al superamento dei propri limiti che spesso sono dovuti anche alla “paura di non essere in grado”.

