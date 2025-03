Thiago Motta esonerato, Juventus affidata a Igor Tudor

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. “Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile – si legge nel comunicato diffuso dalla società -. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento”. Arrivato in bianconero la scorsa estate dopo due stagioni al Bologna, la seconda conclusa conquistando la Champions League, nella stagione 2021-22 Motta aveva guidato lo Spezia in Serie A, cogliendo la salvezza.

