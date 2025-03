Accogliere chi sceglie la Lunigiana per vivere, incontro a Mulazzo

La Lunigiana si apre al futuro con un’iniziativa dedicata all’attrazione e all’accoglienza di neo-abitanti, per costruire comunità più vive, connesse e inclusive. Martedì 8 aprile alle ore 18.00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale dell’Arpiola di Mulazzo, si terrà un incontro per riflettere insieme su come rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e accogliente per chi sceglie di viverci. L’obiettivo è creare un modello di accoglienza che favorisca l’incontro tra residenti e nuovi arrivati, generando opportunità di crescita e arricchendo la vita sociale ed economica delle nostre comunità.

Il progetto prende ispirazione da esperienze di successo come il progetto “Vado a vivere e lavorare in montagna” della cooperativa Cramars, che supporta chi desidera stabilirsi nelle aree montane. Attraverso il dialogo e la condivisione di idee concrete, esploreremo strategie efficaci per attrarre nuovi abitanti, favorire la conoscenza tra residenti e nuovi arrivati e costruire una rete di relazioni capace di generare bellezza e benessere per tutti.

