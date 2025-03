Albenga, Vaccarezza (FI) in visita alla Casa di Comunità: “In 10 giorni già 600 ingressi: struttura che risponde ai bisogni di salute dei cittadini”

Albenga. Lo scorso venerdì il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, ha visitato la Casa di Comunità di Albenga.

“Accolto dal direttore del Distretto Sanitario, la dottoressa Iris Grassi, ho visitato uno spazio ampio, accogliente e ben organizzato – spiega Vaccarezza – La Casa di Comunità di Albenga fa parte del programma di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale. Al suo interno, un’équipe multidisciplinare che prende in carico i pazienti con patologie croniche attraverso percorsi strutturati. Molti gli ambulatori specialistici: cardiologia, neurologia, urologia, diabetologia, oculistica, odontoiatria, salute mentale. Per l’ infermieristica: infermieri per la cura domiciliare, infermieri di famiglia e comunità. Inoltre è presente il medico di distretto, ed è operativo l’ambulatorio cronicità”.

