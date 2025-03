All’Arci Canaletto l’incontro “La casa brucia”, organizzato da Disarma – Il coraggio della pace

Giovedì 27 marzo alle 17.30 al Circolo Arci Canaletto della Spezia (via Giovanni Bosco, 2) si terrà l’incontro “La Casa Brucia”, un appuntamento inserito nella campagna nazionale “Centomila no alle guerre” e organizzato da DISARMA – Il coraggio della Pace.

“L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sui temi fondamentali della pace, del disarmo e della nonviolenza – si legge nella nota diffusa dai promori dell’iniziativa -, coinvolgendo esperti e rappresentanti del pacifismo e dell’attivismo civile come Stefania Novelli, presidente del Comitato Arci La Spezia, Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia, Stefano Sarti, coordinatore della Rete Pace e Disarmo La Spezia, Claudia La Barbera, traduttrice e ricercatrice indipendente esperta di media arabi, e Claudio Grassi, presidente di DISARMA”.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sul contributo individuale e collettivo alla costruzione di una cultura di pace, contro ogni forma di conflitto e violenza. L’ingresso è aperto a tutti i cittadini”, dichiara Pierluigi Sommivigo di DISARMA, che modererà il dibattito. Qua sotto la locandina:

