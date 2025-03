Ambrosetti: “Economia ligure in salute. Calo dell’export e dazi di Trump? Nessuna preoccupazione”

Genova. Un’economia “in salute”, con Pil in crescita e blue economy a fare da settore trainante insieme a logistica e turismo, con alcune ombre sull’export che però non preoccupano nemmeno in relazione ai dazi di Trump. È la fotografia che emerge dai dati presentati a Palazzo del Principe da The European House – Ambrosetti nel primo degli incontri del 2025 per fare il punto con gli stakeholder sugli obiettivi da raggiungere nei prossimi cinque anni.

“Dall’analisi del think tank, giunto alla sua nona edizione, emerge un’immagine del territorio ligure e genovese fortemente dinamico – spiega Valerio De Molli, managing partner e Ceo di Ambrosetti -. In particolare, considerando il quadro macroeconomico, risultano assolutamente positive le proiezioni di crescita del Pil regionale per il 2025 (+1,4% contro una media nazionale dell’1,2%) e lo stato di salute del mercato del lavoro, come testimonia il tasso di occupazione pari nel 2024 al 67,3%, anche in questo caso superiore rispetto alla media nazionale del 62,2%. Inoltre, in Liguria la percentuale di Neet (i giovani che non studiano e non lavorano, ndr) nel 2024 è pari al 12,4% (inferiore rispetto alla media nazionale del 15,2%) e con un trend negli ultimi cinque anni in progressiva diminuzione”.

