Anche a Millesimo è attivo il servizio del “maggiordomo di quartiere”

Millesimo. Dal 17 marzo anche a Millesimo c’è il servizio del “maggiordomo di quartiere”, e sarà attivo sino ad agosto 2025.

Si tratta di un prezioso progetto finanziato da Regione Liguria e gestito in collaborazione con un’ampia rete di Enti del Terzo Settore presenti sul territorio ligure, per affiancare e sostenere gratuitamente anziani e famiglie in generale, nelle incombenze quotidiane, dal ritiro ricette e medicinali alla spesa, dall’ aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni nn specializzate, alle informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi del nostro paese.

“Come amministrazione comunale siamo felici di poter ospitare la sede di uno dei punti d’accesso di questo servizio sul nostro territorio, mettendo a disposizione lo spazio necessario per poter svolgere al meglio l’attività nei confronti dei cittadini”, commenta il vice sindaco Alessandra Garra.

» leggi tutto su www.ivg.it