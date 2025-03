“Benvenuto nella tua mente: manuale di sopravvivenza”, martedì pomeriggio l’incontro presso l’Enoteca Bisagni

E’ tutto pronto, presso l’Enoteca Bisagni, per l’evento dedicato alla crescita personale e alla consapevolezza interiore. Domani, martedì 25 marzo, in Via Calatafimi 10, si terrà infatti l’incontro “Benvenuto nella tua mente: manuale di sopravvivenza”, organizzato dal “Convivio Psicologico Esperienziale”.

L’evento si svolgerà dalle 18.30 alle 20 e sarà strutturato come un episodio zero in formato live podcast.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno Malcolm Bilotta, psicologo, e Petulia Lera, counsellor a mediazione artistica. L’ingresso è libero.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com