Birrificio artigianale e degustazioni di prodotti tipici: così rinasce il mercato di Sarzano

Genova. Un box dedicato alla birra artigianale di Busalla e un altro all’enogastronomia locale, gestito dai fratelli Panizza, già “firme” dietro il Genovese: così il Comune, insieme con il consorzio Pozzo di Giano, punta a rilanciare il mercato di piazza Sarzano, restaurato e inaugurato nel 2013 per dare agli abitanti della zona un punto commerciale e un presidio di zona.

Negli ultimi 12 anni, però, il progetto non è mai decollato, e le attività nei box si sono alternate sino a chiudere definitivamente: unico superstite il fruttivendolo, che continuerà a operare anche nella nuova gestione. Una formula che ricalca quanto già fatto già, in grande, al Mercato Orientale, con l’obiettivo di trasformare il mercato in un punto di somministrazione di prodotti tipici e non soltanto di vendita.

