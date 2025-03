Camogli: celebrata la figura di Niccolò Cuneo, una vita per la libertà

Un meritato lungo e sentito applauso ha concluso la relazione dell’avvocato G.B. Roberto Figari “Una vita per la libertà” dedicata a Niccolò Cuneo che ha permesso di conoscere, grazie ad un lungo e paziente lavoro di ricerca, la figura di un fine intellettuale, scrittore, studioso e patriota antifascista nato a Camogli il 25 luglio 1906, vissuto a Santa Margerita Ligure e morto il 24 marzo 1945, annientato dalle sofferenze, nel campo di concentramento di Gusen. A lui, che lasciò in eredità a Camogli la sua immensa biblioteca (della quale per vicissitudini varie ne giunse solo una parte), dal 2 giugno 1963, è dedicata la biblioteca civica.

Dopo il saluto del vicesindaco Lorenzo Ghisoli, Paolo Terrile, presidente del consiglio comunale con delega alla Cultura ha spiegato che “Questa iniziativa è vòlta a celebrare l’80° anniversario della Liberazione, anche richiamando avvenimenti della nostra città. Dopo la pietra d’inciampo a ricordo di Carlo Staineri, oggi conosciamo il percorso di vita di Niccolò Cuneo”. Al termine dell’incontro, al quale hanno partecipato i consiglieri comunali Elisabetta Facchiano e Rocco Antonucci, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, degli Alpini e di Associazioni cittadine, allievi dell’Istituto Comprensivo Camogli Recco Avegno Uscio e dell’Istituto Marco Polo e la scrittrice Marta Riotti, il sindaco Giovanni Anelli ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

