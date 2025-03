Campionati italiani di corsa campestre, splendido settimo posto per la staffetta femminile Arcobaleno

Cassino. Pattuglia sicuramente numerosa e, se vogliamo, da record per l’Atletica Arcobaleno Savona in formato corsa campestre. Weekend impegnativo in quel di Cassino con prologo del sabato riservato alle staffette (con 4 atleti impegnati su di un percorso ad anello di 2 km) e gare individuali (valide anche per il Campionato di Società) la domenica.

Ottimi risultati per il team savonese, guidato in questa occasione dai tecnici Marco Muratore, Valerio Mogliotti e Sergio Malgrati.

Brilla soprattutto la squadra femminile che, schierata con Giorgia Bongiovanni, Elena Cusato, Irene Sinesi ed Emma Cavallari porta a casa un 7° posto di grande spessore, completando la prova in 30’49.

Molto bene anche la formazione maschile: Riccardo Franceschi, Gabriele Di Vita, Tommaso Molfino e Tommaso Arena chiude in 25.45 e si aggiudica la 17° piazza.

Entrambe le squadre conseguono il miglior piazzamento di giornata tra i club liguri.

» leggi tutto su www.ivg.it