Fumi navi, salta la commissione. Bruzzone: “Amministrazione coerente nel non dare risposte, si nasconde invece di affrontare il problema”

Genova. “Questa mattina era convocata una commissione sui fumi delle navi, tema che seguiamo da anni con costanza e determinazione. Eppure, senza alcuna spiegazione chiara, la commissione è stata sconvocata per altri impegni dell’assessore Maresca”.

Commenta Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rosso Verde in Comune ed esponente di Linea Condivisa, che aggiunge: Un segnale chiaro: questa amministrazione, ormai al termine della sua consigliatura, continua a evitare il confronto e a sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti della cittadinanza. Da anni chiediamo risposte concrete sull’attuazione dell’elettrificazione delle banchine, sia a Pra’ che nel Porto Vecchio. Vogliamo riscontri sull’attuazione delle misure proposte per la riduzione dell’inquinamento atmosferico portuale: dall’avvio dello studio epidemiologico, all’implementazione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria. E invece la giunta di centrodestra decide di fuggire, evitando proprio quelle commissioni che hanno un peso politico rilevante”

