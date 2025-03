Genoa, punto nazionali: Vasquez vince la Concacaf Nations League, amarcord 2022 con Amiri

Genova. Ripresa a Pegli per il Genoa. Patrick Vieira e lo staff hanno diretto un programma misto e, prima, durante e dopo gli esiti della seduta, hanno aggiornato le valutazioni sui progressi degli elementi in procinto di un rientro graduale, sulla strada dell’anticipo con la Juventus e il ritorno dei calciatori impegnati con le nazionali. Sul fronte infermeria migliorano Ahanor, Ekuban, Kassa, Thorsby e Vitinha. L’unico che potrebbe farcela a recuperare per almeno una convocazione in vista di Torino è Thorsby.

Tanti giocatori rossoblù impegnati con le squadre nazionali. Joan Vasquez conferma di essere in un momento di grazia anche in Nazionale: il suo Messico ha vinto la Concacaf Nation League con il difensore titolare anche nella finale contro Panama vinta 2-1.

