Iren, approvato il bilancio 2024: al Comune di Genova utili per 31,5 milioni

Genova. Il Consiglio di amministrazione di Iren ha approvato il primo bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2024 con tutti i risultati economico-finanziari in aumento, indicatori di sostenibilità in miglioramento e una proposta di dividendo in crescita del +8%.

Il Cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, che si terrà il 24 aprile 2025, il pagamento di un dividendo pari a 12,83 centesimi di euro per azione, in crescita del 8% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i soci liguri, per il Comune di Genova, attraverso la controllata Fsu, è quindi prevista un’ipotesi di incasso pari a 31,5 milioni di euro circa, per la città della Spezia pari a 1,1 milioni di euro.

» leggi tutto su www.genova24.it