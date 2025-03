Judo, campionati italiani Cadetti allo Stadium: vince il Team Iacovazzi

Genova. Dopo la Coppa Europa, la categoria Cadetti (Under 18) torna a esser protagonista a Genova. Grande successo per i Campionati Italiani, disputati nel week end allo Stadium Genova nell’ambito “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, con 629 atleti in gara sui 4 tatami allestiti dal Marassi Judo.

“Abbiamo, ancora una volta, realizzato le aspettative delle numerose società FIJLKAM presenti con un’organizzazione di grande pregio – afferma l’organizzatore Rosario Valastro – Desidero ringraziare tutto il mio staff, in particolare i genitori dei nostri atleti, per aver dedicato al loro tempo a un evento cresciuto moltissimo nel corso degli anni, al punto da dover coinvolgere ben sei strutture alberghiere cittadine per soddisfare tutti i partecipanti, compresi anche i 269 tecnici accreditati, i 20 giudici arbitri e i 10 presidenti di giuria”.

