La comunità turca di Genova venerdì in piazza: “La dittatura di Erdogan è fuori controllo”

Genova. Una manifestazione pacifica in difesa della giustizia e della democrazia. A organizzarla è la comunità turca genovese dopo l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, principale oppositore politico del presidente Recep Tayyip Erdoğan, che ha dato vita a una furiosa ondata di proteste in tutto il Paese. L’appuntamento è fissato a venerdì 28 marzo alle 18.00 in piazza Matteotti e l’invito è rivolto anche ai genovesi per dimostrare “l’unità e il rispetto tra le diverse comunità della città“.

“Siamo preoccupati ovviamente per le nostre famiglie e i nostri amici, ma soprattutto siamo molto preoccupati per la nostra democrazia – spiega Deniz Karayagmurlu, 27enne ricercatore in medicina molecolare all’Istituto italiano di tecnologia, uno dei promotori della manifestazione -. La nostra comunità a Genova crede fermamente nello stato di diritto e nei valori democratici. Sotto il governo di Erdoğan la Turchia ha sperimentato un significativo declino degli standard democratici, dell’indipendenza giudiziaria e della libertà di espressione. Il regime ora è fuori controllo e completamente contro i diritti umani e costituzionali”.

