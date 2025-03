La Corrida arriva in Liguria: aperti i casting per la nuova edizione

Amanti dello spettacolo, talenti in erba e intrattenitori nati: il vostro momento è arrivato! A metà maggio, la Liguria si trasformerà nel palcoscenico delle selezioni per la nuova edizione de La Corrida, il celebre show televisivo che da anni conquista il pubblico con esibizioni sorprendenti, tra abilità e puro divertimento. L’edizione 2025 sarà condotta da Amadeus e andrà in onda su Canale Nove.

I casting si terranno a Genova e offrono a chiunque il sogno di esibirsi davanti a milioni di spettatori un’occasione unica. La selezione è aperta a tutti: cantanti, ballerini, imitatori, prestigiatori, poeti, comici e chiunque voglia proporre un’esibizione originale. L’unico requisito? Il coraggio di esibirsi senza rete di protezione!

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com