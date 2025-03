Lavoro e formazione, alla Berio il nuovo centro di prossimità dedicati ai giovani in cerca di occupazione

Genova. Apre al 6°piano della Biblioteca Berio il nuovo Centro di prossimità, che offre servizi di orientamento professionale, supporto nella redazione del curriculum, preparazione ai colloqui e l’accesso a una rete di aziende in cerca di nuove risorse. Il Centro sarà attivo il lunedì e il mercoledì h 10-18 e il venerdì h 14-18.

L’iniziativa si inserisce nel progetto StartTappe, nato tre anni fa per favorire l’inclusione socio-lavorativa e lavorativa, e si rivolge a studenti universitari, neodiplomati e laureandi, ponendosi come punto di riferimento per supportarli nella ricerca di un’occupazione regolare, durante gli studi o al termine del loro percorso formativo.

» leggi tutto su www.genova24.it