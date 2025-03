Lavoro in mare, tornano i Career Day dedicati alla nautica dei super yacht

Liguria. Tornano i Career Day, le giornate di orientamento e reclutamento dedicate ai giovani e agli studenti che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni della nautica dei super yacht, promosse da Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese, e da Genova Blue District, nell’ambito del progetto Blue Skills.

Gli appuntamenti sono domani, martedì 25 marzo, dalle 14 alle 17 per laureati e diplomati di settore e Giovedì 10 aprile, dalle 9 alle 13 per maestranze e tecnici specializzati, negli spazi del Genova Blue District in via del Molo 65.

