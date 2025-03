Liste d’attesa e indagini dei Nas, i medici insorgono: “Paradossali i richiami di Asl e Alisa a chi cerca di aiutare i pazienti a fare esami in tempi accettabili”

I Medici di medicina generale esprimono profonda preoccupazione e disappunto rispetto al metodo utilizzato dalla Regione e dalle sue strutture operative in merito alle richieste di chiarimenti avanzate dalle Asl sulla presunta “iperprescrizione” di visite ed esami diagnostici sulla quale stanno indagando i Nas di Genova.

“Come Federazione italiana medici di medicina generale, intendiamo chiarire con forza che la pratica clinica quotidiana non può essere ridotta a mere statistiche o percentuali di prescrizioni da monitorare attraverso criteri rigidi e astratti. La recente vicenda, che ha portato quattro colleghi di Genova, Imperia, Savona e La Spezia a essere coinvolti in indagini per reati gravi quali falso materiale, falso ideologico e falso in atto pubblico, a seguito di controlli effettuati dai Nas, ha ulteriormente aumentato il clima di sfiducia e insofferenza tra i professionisti della medicina territoriale. Dover subire un procedimento per il solo fatto di aver cercato di aiutare i nostri pazienti ad ottenere le prestazioni in tempi accettabili ci sembra paradossale”. Lo afferma in una nota Maria Pia Ferrara, segretaria provinciale di Fimmg, intervenendo a difesa della categoria e dell’operato dei colleghi.

“I richiami che oggi Alisa sta inoltrando ai medici di famiglia che superano determinate medie di prescrizione sono, a nostro giudizio, completamente scollegati dalla realtà clinica. Le statistiche elaborate non considerano affatto fattori cruciali come l’età media della popolazione, le condizioni socioeconomiche, le reali capacità di risposta delle strutture sanitarie territoriali, e soprattutto l’effetto del periodo pandemico, che ha generato ritardi diagnostici ancora non completamente recuperati. La Liguria ha la popolazione più anziana d’Italia, con inevitabili ripercussioni sulle necessità assistenziali. Molti pazienti tornano negli studi medici preoccupati per l’impossibilità di prenotare esami o visite specialistiche entro tempi ragionevoli. Ciò comporta la necessità di aggiornare frequentemente le priorità delle prescrizioni, generando inevitabilmente ulteriori ricette che spesso non possono essere cancellate dal sistema, restando attive e contribuendo erroneamente ad aumentare le statistiche. Questo meccanismo burocratico, unito alla difficoltà oggettiva del sistema sanitario ligure di garantire tempi di attesa accettabili, genera l’apparenza di una “iperprescrizione” che in realtà è soltanto una risposta clinica e assistenziale ai bisogni concreti e immediati dei cittadini – prosegue Ferrara -. Va poi considerata la forte disuguaglianza sociale e territoriale presente anche all’interno di una città grande e complessa come Genova. È stato chiaramente evidenziato che nei distretti socio-economicamente più ricchi non emergono problemi di iperprescrizione, mentre nelle zone popolari i medici sono tutti etichettati come “iperprescrittori”. Tale differenza non dipende certo da un comportamento poco virtuoso dei medici, bensì dalle reali esigenze sanitarie e sociali della popolazione, spesso più fragile e bisognosa di cure”.

La Fimmg ricorda inoltre che “un atteggiamento inquisitorio e punitivo non porta alcun beneficio. Anni fa, di fronte a problematiche simili legate alla prescrizione di farmaci, si era riusciti a trovare un equilibrio attraverso percorsi di formazione e confronto professionale. La provincia della Spezia in quel frangente aveva dimostrato che era possibile migliorare attraverso strategie collaborative, non coercitive. Oggi ci troviamo di nuovo ad affrontare un problema simile – conclude la segretaria dei Medici di base spezzini -, stavolta legato a prescrizioni diagnostiche e visite specialistiche. Non sarà certo la presenza dei Nas o le minacce di procedimenti disciplinari a migliorare le nostre pratiche cliniche. Serve piuttosto un percorso condiviso di formazione, informazione e supporto, per garantire risposte appropriate ai cittadini senza penalizzare ingiustamente chi lavora in prima linea. Chiediamo quindi che Regione, Asl e istituzioni locali considerino con serietà le nostre difficoltà quotidiane, abbandonando logiche punitive e adottando invece strategie inclusive, basate sulla reale comprensione delle condizioni lavorative e dei bisogni di salute dei liguri”.

