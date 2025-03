L’odissea di Primark nell’ex Rinascente, Piciocchi tuona: “Ora certezze sui tempi: Comune parte lesa”

Genova. Primark resta il candidato numero uno – oggi l’unico – per occupare gli spazi dell’ex Rinascente, in Piccapietra. Lo ha assicurato il facente funzioni sindaco, Pietro Piciocchi, svelando di avere avuto un incontro la scorsa settimana con i vertici di Banca BPer, proprietaria dello spazio da 7.500 metri quadrati, per avere rassicurazioni sulla validità dei contratti preliminari stipulati con il colosso della moda low cost.

“Abbiamo incontrato l’amministratore delegato di Primark e ci è stato confermato che ci sono sia i contratti preliminari sia la volontà di proseguire – ha detto Piciocchi a margine della presentazione della riqualificazione del mercato di piazza Sarzano – Certamente noi abbiamo richiamato Bper all’esigenza di fornire tempi certi, e che siano veloci”.

