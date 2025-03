La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, imponendo a Marinella Spa di completare la vendita dei 100 ettari della Tenuta alla Fratelli Merano di Imperia così come previsto ormai quattro anni fa. La decisione, emessa il 18 marzo, conferma quanto stabilito nell’aprile 2024 e infligge una pesantissima sanzione di 150 mila euro a carico Marinella Spa.

L’azienda imperiese aveva concordato l’acquisto per 6 milioni di euro, versando già 500 mila euro di caparra. Ora dovrà saldare la cifra restante per ottenere la piena proprietà e portare a termine un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro. Il progetto, sostenuto con forza dall’amministrazione Ponzanelli, prevede la creazione di un maxi-uliveto con 600-700 piante per ettaro, un’iniziativa innovativa per il territorio che, in base alla sentenza, supera anche il tema del divieto di frazionamento della tenuta. La decisione della Corte d’Appello – che non esclude un ulteriore ricorso da parte di Marinella Spa – è stata accolta con grande soddisfazione dalla famiglia di imprenditori imperiesi, sempre decisi ad investire sulla piana della Val di Magra.

L’articolo Oliveto nella tenuta: sentenza della Corte d’Appello impone a Marinella Spa di concludere la vendita proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com