Oltre mille visitatori al castello di Lerici per le Giornate FAI di Primavera

Due giorni di grande partecipazione e scoperta hanno animato le Giornate FAI di Primavera al Castello di Lerici, con oltre 1000 visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un pubblico attento e curioso ha potuto conoscere da vicino il lavoro della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, esplorando le imbarcazioni operative e assistendo a dimostrazioni delle unità specializzate, tra cui le simulazioni di intervento dei sommozzatori.

Un ringraziamento speciale alla Guardia di Finanza per la straordinaria accoglienza, al Comune di Lerici per il supporto e, soprattutto, a tutto il personale della società Sviluppo Turistico Lerici per aver reso possibile questa edizione indimenticabile. Grazie agli apprendisti ciceroni delle scuole superiori della Spezia, è stato possibile scoprire non solo l’attività della Guardia di Finanza, ma anche la storia, l’architettura e i segreti del Castello di Lerici, un luogo simbolo che continua a stupire con il suo fascino e la sua storia millenaria.

